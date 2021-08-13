Підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення стане катастрофічним для енергоринку, - Міненергетики

Як сказано у листі, падіння споживання електроенергії, викликане пандемією COVID-19, призвело до профіциту вугільної продукції в Україні, та, як наслідок - до погіршення фінансового стану підприємств галузі.

"Так, за 6 місяців 2020 року у порівнянні з відповідним періодом 2019 року видобуток рядового вугілля знизився на 27,8%. Крім того, зміна кон’юнктури на ринку вугілля призвела до зниження цін на 22,1%. За 6 місяців 2020 року державні вугледобувні підприємства отримали 2,7 млрд грн збитків. При збереженні тенденції, за 2020 рік державні підприємства очікують отримати 5,1 млрд грн збитків", - підкреслюють у Міненергетики.

У відомстві порахували, що підвищення тарифів УЗ на перевезення порожніх вагонів сумарно на 69% та зростання вартості перевезень 1 тони вугілля на 40 грн (13%) матиме катастрофічні наслідки для вугільної та енергетичної галузей.

"Враховуючи умови стагнації вугільної галузі та кризових явищ на енергетичному ринку України, будь-яке збільшення собівартості вугілля негативно вплине на економічний стан підприємств з додатковим навантаженням на державний бюджет. Тому Міністерство пропонує переглянути доцільність прийняття відповідного проєкту наказу щодо підвищення тарифів на перевезення вантажів - до стабілізації ситуації у вугільній та енергетичній галузях, та економіці України в цілому", - резюмується у листі.

Як відомо, Мінінфраструктури хоче у два етапи підвищити тариф на залізничні вантажні перевезення на 30%. При тому, що за період з 2010 по 2020 рік ці тарифи виросли на 195%.

У Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України (ФРУПЕК) своєю чергою звернулися до Антимонопольного комітету з проханням втрутитися і рекомендувати відкликати це рішення. Як сказано у листі, підвищення тарифів є необгрунтованим, адже цей вид перевезень в УЗ є рентабельним.

До того ж, згідно з попередніми висновками, тарифоутворення відбувається непрозоро, не має достатнього обгрунтування та спотворює конкуренцію на ринку.