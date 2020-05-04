Повышение тарифов "Укрзализныци" грозит стабильности энергосистемы, - ассоциация

Повышение тарифов на грузоперевозки по железной дороге увеличит логистические расходы угледобывающей отрасли на 3,5 млрд грн в год, что негативно повлияет на работу энергетической системы страны. Об этом говорится в заявлении Первой энергетической ассоциации Украины, передает РБК-Украина.

В Ассоциации отметили, что повышение тарифов "Укрзализныци" на грузовые перевозки особенно болезненно ударит по электроэнергетике и угольной отрасли, которые сейчас переживают самый масштабный кризис. И обратили внимание, что намерения УЗ выровнять тарифы по классам грузов ударят, прежде всего, по предприятиям угледобывающей отрасли, логистические расходы которых в результате такого решения существенно возрастут.

"При выравнивании (то есть переноске угля с 1-го тарифного класса до 2-го) стоимость перевозки угля заметно увеличится: железнодорожный тариф для угля вырастет на 43% (59 грн за тонну без НДС). По экспертным оценкам, это увеличит затраты на перевозку угля на 3,5 млрд грн в год, что в свою очередь приведет к ухудшению и без того катастрофического финансово-экономического состояния угледобывающих предприятий, генерации тепловой и энергетической системы Украины в целом", - отмечается в обращении.

В Ассоциации также сообщили, что более 50% от перевозки угля составляет транспортировка энергетического угля для нужд ТЭС, которые, в свою очередь, обеспечивают около 30% генерации электроэнергии в стране.

Эксперты ассоциации также считают, что предприятия энергетической отрасли, которые и до карантина находились в глубоком кризисе, тем больше нуждаются в поддержке, а не дополнительной нагрузки, которое несет в себе рост стоимости перевозок. По их мнению, при таких условиях "Укрзализныця" вместо повышения тарифов на грузовые перевозки целесообразно было бы установить их на экономически обоснованном уровне.

"Учитывая задекларированную "Укрзализныцей" индексацию своих тарифов на индекс цен промышленных производителей, целесообразно было бы вместо очередного повышения снизить их по крайней мере на 7,4% - на величину, на которую снизились цены в промышленности по итогам 2019 года", - отмечают в Ассоциации.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов УЗ на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на предоставление УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что повышение тарифов "Укрзализныцей" на грузоперевозки будет катастрофой для предприятий-экспортеров, отметив, что это приведет к удорожанию их продукции и потере конкурентоспособности на мировых рынках.