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Повышение тарифов на "коммуналку": Кличко назвал сумму долга киевлян

Киев, Вторник 26 января 2021 01:17
Повышение тарифов на "коммуналку": Кличко назвал сумму долга киевлян
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Задолженность киевлян за услуги ЖКХ, в том числе и за тепло и горячую воду, сегодня составляет около 4 млрд. грн. Она выше, чем в прошлые годы.

Об этом рассказал мэр столицы Владимир Кличко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он отметил, что поднятие цены на газ создает большую социальную напряженность.

Мэр Киева напомнил, об инициированной Ассоциацией городов Украины встрече с премьер-министром Украины, представителями правительства и депутатами, на которой обсуждались вопросы цены на газ для населения и компенсации для теплопредприятий разницы в тарифах - между фиксированной и рыночной ценой на газ.

"Надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем урегулировать вопрос разницы в тарифах на тепло, а также компенсации убытков предприятиям теплоснабжения. В любом случае вопрос компенсации не может быть возложен на местные бюджеты. Ведь 4 млрд грн за отопительный сезон только в Киеве - это неподъемная сумма для города. Это может привести к банкротству коммунальных предприятий теплоснабжения", - сказал Кличко.

Напомним, в Киеве местные жители устроили тарифный протест. Протестующие под Офисом президента Украины выступают за снижение цен на газ.

Как писало РБК-Украина, в Харьковской, Полтавской, Житомирской и Херсонской областях возобновились акции протеста из-за тарифов на газ.

Вместе с тем тарифный протест также проходит во Львове. Там местные жители собрались под стенами областной государственной администрации.

Подробнее о тарифном кризисе в стране читайте в материале РБК-Украина "Надавили на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит".

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Новости Украины Общество КиевВиталий КличкоЖКХкоммунальные платежи

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