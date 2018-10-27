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Повышение тарифов на газ способствует реформе энергорынка Украины, - Волкер

Новости » Общество    27.10.2018 - 17:21
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер отметил, что цены на газ в Украине не соответсвовали действительности

Специальный представитель Государственного департамента  Срединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер считает, что рост цен на газ поспособствует энергетической реформе. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на интервью Волкера "ИФ-Украина".

По его словам, цены на газ для населения не соответствовали действительности.

"Сделав этот шаг (повышение тарифов на газ, - ред.) сейчас, Украина начнет структурную реформу энергетического сектора и всей экономики. Это необходимо было сделать, поскольку этот сектор не столь устойчив, как был когда-то. Данное же решение будет способствовать стабильности в энергетической сфере", - сказал Волкер.

Дипломат добавил, что система субсидий должна будет смягчить рост цен для семей с низким доходом.

"Конечно, в зимний период, когда наступит холодная погода, повышение цен может вызвать трудности у некоторых людей. Насколько я понимаю, правительство реализует достаточно значительную программу субсидий для семей с низким доходом, что должно компенсировать им высокие цены", - резюмировал Волкер.

Напомним, 19 октября Кабмин на внеочередном заседании принял решение повысить цену на газ для населения. Как сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Цена газа в Украине будет повышаться в три этапа и вырастет до рыночного уровня к 2020 году.

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Новости Украины газКурт Волкер
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