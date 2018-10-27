Підвищення тарифів на газ сприяє реформі енергоринку України, - Волкер

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер зазначив, що ціни на газ в Україні не відповідали дійсності

Спеціальний представник Державного департаменту Срединенных Штатів з питань України Курт Волкер вважає, що зростання цін на газ посприяє енергетичної реформи. Про це передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Волкера "ІФ-Україна".

За його словами, ціни на газ для населення не відповідали дійсності.

"Зробивши цей крок (підвищення тарифів на газ, - ред.) зараз, Україна почне структурну реформу енергетичного сектора і всієї економіки. Це необхідно було зробити, оскільки цей сектор не такий стійкий, як був колись. Дане рішення сприятиме стабільності в енергетичній сфері", - сказав Волкер.

Дипломат додав, що система субсидій повинна буде пом'якшити зростання цін для сімей з низьким доходом.

"Звичайно, в зимовий період, коли настане холодна погода, підвищення цін може викликати труднощі у деяких людей. Наскільки я розумію, уряд реалізує досить значну програму субсидій для сімей з низьким доходом, що повинна компенсувати їм високі ціни", - резюмував Волкер.

Нагадаємо, 19 жовтня Кабмін на позачерговому засіданні ухвалив рішення підвищити ціну на газ для населення. Як повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%. Ціна газу в Україні буде підвищуватися в три етапи і зросте до ринкового рівня до 2020 року.