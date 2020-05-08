Повышение тарифов на электроэнергию для населения не ожидается до конца года

Тариф на электроэнергию для населения останется неизменным до конца текущего года. Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом она отметила, что тариф останется таким же, как и в 2019 году.

"Тариф для населения у нас остается этом году, как и в прошлом году, неизменным. И не нужно беспокоить общество. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", - заявила Буславец.

Также и.о. министра заявила, что кризис в сфере энергетики сегодня является беспрецедентным за всю историю Украины. При этом причиной она назвала "безответственной государственной политикой, имеет признаки сознательного доведения государственных предприятий энергетической отрасли до банкротства".

Напомним, ранее сообщалось, что НКРЭКУ предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения. Сообщалось, такие меры могут принести дополнительно 50 млрд гривен в год.

Однако позже в комиссии опровергли информацию относительно предложения повысить тарифы на электроэнергию для населения. Регулятор сообщил, что на данный момент тарифы для населения регулируются специальным решением Кабинета министров.