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Регулятор опроверг информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения

Новости » Экономика     05.05.2020 - 20:16
Регулятор опроверг информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Тарифы для населения сейчас регулируются специальным решением Кабмина

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) опровергла информацию относительно предложения повысить тарифы на электроэнергию для населения. Об этом сообщили в пресс-службе НКРЭКУ.

Регулятор сообщил, что на данный момент тарифы для населения регулируются специальным решением Кабинета министров.

"Комиссия, как и все энергетическое сообщество, всегда последовательно выступало за ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии. Впрочем, с введением в действие с 1-го июля 2019 новой модели рынка электрической энергии, тарифы для населения регулируются через механизм возложения специальных обязанностей на рынке электрической энергии, который устанавливается соответствующим решением Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении НКРЭКУ.

Ранее РБК-Украина писало, что НКРЭКУ предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения. Сообщалось, такие меры могут принести дополнительно 50 млрд гривен в год.

Отметим, цена на электроэнергию для населения в последние годы практически не меняется. По данным Госстата, цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2019 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч, что на 5 копеек выше, чем во втором полугодии 2018 года (1,20 грн). В то же время средняя цена для небытовых потребителей составила 2,24 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч, что на 5 копеек больше, чем во втором полугодии 2018 года (2,19 грн).

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