Підвищення тарифів на електроенергію для населення не очікується до кінця року

Тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним до кінця поточного року. Про це заявила в. о. міністра енергетики Ольга Буславец, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому вона зазначила, що тариф залишиться таким же, як і в 2019 році.

"Тариф для населення у нас залишається цьому році, як і минулого року, незмінним. І не потрібно турбувати суспільство. Є різні заяви, але ми повинні сказати, що населення отримує електричну енергію за незмінною ціною", - заявила Буславец.

Також в. о. міністра заявила, що криза у сфері енергетики сьогодні є безпрецедентним за всю історію України. При цьому причиною вона назвала "безвідповідальної державної політики, має ознаки свідомого доведення державних підприємств енергетичної галузі до банкрутства".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення. Повідомлялося, такі міри можуть принести додатково 50 млрд гривень в рік.

Проте пізніше в комісії спростували інформацію щодо пропозиції підвищити тарифи на електроенергію для населення. Регулятор повідомив, що на даний момент тарифи для населення регулюються спеціальним рішенням Кабінету міністрів.