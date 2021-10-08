Повышение тарифа на грузовые ж/д перевозки может спровоцировать кризис на энергетическом рынке, - ЕВА

Как сказано в письме, существующий подход к определению размера тарифов недостаточно прозрачный и системный. Так, УЗ увеличила тариф на грузовые перевозки буквально дважды в месяц - сначала в середине августа, затем - 9 сентября. Хотя никаких изменений конъюнктуры на рынке не произошло.

"Фактически повышение носит избирательный характер, поскольку касается только грузов первого класса, тарифы на перевозку которых пока не являются самыми низкими. В Пояснительной записке указано, что повышение намерено "устранить диспропорцию между уровнями тарифных классов", но не указано, почему устранение диспропорции должно происходить путем повышения тарифов", - отметили в ассоциации.

Там также отметили, что объем повышения тарифов является необоснованным. Ведь это повышение - далеко не первое даже за последний год, однако УЗ ни разу не предоставила анализа по использованию средств, полученных от предыдущего роста тарифов.

А значит, непонятно, насколько эффективными такие повышения являются для компании. Также отсутствует анализ влияния роста тарифов на смежные отрасли - а это вопрос является крайне важным для экономики.

"Дополнительное повышение может существенно ухудшить положение предприятий угольной и энергетической отраслей. Уже реализованное повышение привело к росту стоимости перевозок угольной отрасли на сумму около 2 млрд грн в год. В случае, если очередное повышение будет согласовано, стоимость перевозок возрастет еще больше, а это обусловливает риски для операционной деятельности предприятий, ведь в условиях сложной подготовки и прохождения отопительного сезона у них отсутствуют дополнительные ресурсы на покрытие такого повышения", - отметили в Ассоциации.

Зато, подчеркивают в ЕВА, остается нерешенным вопрос допуска частных локомотивов к перевозкам железнодорожным путем общего пользования - в рамках реализации экспериментального проекта. Как нет до сих пор никаких предложений по устранению диспропорции между тарифами на перевозки с локомотивами УЗ и частными.

"Система тарифов УЗ требует комплексного пересмотра и системного реформирования. Для этого необходимо принять проект закона "О железнодорожном транспорте", а также создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ), которая будет регулировать тарифы. Точечная же унификация может привести к увеличению диспропорций и кросс-субсидирования", - отметили в Ассоциации.

В ЕВА напомнили, что сейчас доходы УЗ растут и без повышения тарифов - в том числе из-за роста стоимости вагонов.

"Ухудшение операционной деятельности УЗ из-за замедления обращения вагонов привело к возникновению искусственного дефицита полувагонов, зерновозов, цистерн и цементовозов и, как следствие, к резкому повышению цен на использование вагонов для бизнеса. В частности, цены на полувагоны выросли втрое. Однако в сопроводительных документах нет ни слова о том, что бизнес тратит дополнительные средства из-за резкого подорожания вагонов", - пояснили в Ассоциации.

Именно поэтому в ЕВА призвали Министерство инфраструктуры отказаться от необоснованного повышения тарифов. А взамен - доработать и принять закон о железнодорожном транспорте, создать независимый тарифный регулятор, помочь допуску частных локомотивов на путях общего пользования, опубликовать операционную рентабельность УЗ в разрезе видов грузов, а также привлечь экспертов комитета ЕВА для формирования инвестиционной программы УЗ на 2022 год.