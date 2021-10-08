Підвищення тарифу на вантажні ж/д перевезення може спровокувати кризу на енергетичному ринку, - ЕВА

Як сказано у листі, існуючий підхід до визначення розміру тарифів є недостатньо прозорим та системним. Так, УЗ збільшила тариф на вантажні перевезення буквально двічі на місяць - спочатку в середині серпня, потім - 9 вересня. Хоча жодних змін кон’юнктури на ринку не відбулося.

"Фактично підвищення має вибірковий характер, оскільки стосується тільки вантажів першого класу, тарифи на перевезення яких наразі не є найнижчими. У Пояснювальній записці зазначено, що підвищення має намір "усунути диспропорцію між рівнями тарифних класів", але не зазначено, чому усунення диспропорції має відбуватися шляхом підвищення тарифів", - наголосили у асоціації.

Там також зазначили, що обсяг підвищення тарифів необгрунтований. Адже це підвищення - далеко не перше навіть за останній рік, проте УЗ жодного разу не надала аналізу щодо використання коштів, отриманих від попереднього зростання тарифів.

А отже, незрозуміло, наскільки ефективними такі підвищення є для компанії. Також відсутній аналіз впливу зростання тарифів на суміжні галузі - а це питання є вкрай важливим для економіки.

"Додаткове підвищення може суттєво погіршити становище підприємств вугільної та енергетичної галузей. Уже реалізоване підвищення призвело до зростання вартості перевезень вугільної галузі на суму близько 2 млрд грн на рік. У разі, якщо чергове підвищення буде погоджене, вартість перевезень зросте ще більше, а це обумовлює ризики для операційної діяльності підприємств, адже в умовах складної підготовки та проходження опалювального сезону у них відсутні додаткові ресурси на покриття такого підвищення", - наголосили у Асоціації.

Натомість, підкреслюють у ЄВА, залишається невирішеним питання допуску приватних локомотивів до перевезень залізничними коліями загального користування - в рамках реалізації експериментального проекту. Як немає досі жодних пропозицій щодо усунення диспропорції між тарифами на перевезення з локомотивами УЗ та приватними.

"Система тарифів УЗ потребує комплексного перегляду та системного реформування. Для цього необхідно ухвалити проект Закону "Про залізничний транспорт", а також створити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ), яка регулюватиме тарифи. Точкова ж уніфікація може призвести до збільшення диспропорцій і крос-субсидування", - наголосили у Асоціації.

У ЄВА нагадали, що наразі доходи УЗ зростають і без підвищення тарифів - у тому числі через зростання вартості вагонів.

"Погіршення операційної діяльності УЗ через сповільнення обігу вагонів призвело до виникнення штучного дефіциту напіввагонів, зерновозів, цистерн та цементовозів та, як наслідок, до стрімкого підвищення цін на використання вагонів для бізнесу. Зокрема, ціни на напіввагони зросли втричі. Проте у супровідних документах немає ні слова про те, що бізнес витрачає додаткові кошти через різке подорожчання вагонів", - пояснили у Асоціації.

Саме тому у ЄВА закликали Міністерство інфраструктури відмовитись від необгрунтованого підвищення тарифів. А натомість - доопрацювати та прийняти закон про залізничний транспорт, створити незалежного тарифного регулятора, посприяти допуску приватних локомотивів на коліях загального користування, опублікувати операційну рентабельність УЗ у розрізі видів вантажів, а також залучити експертів комітету ЄВА для формування інвестиційної програми УЗ на 2022 рік.