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Качество услуг УЗ ухудшилось, но компания все равно повышает тарифы на перевозки, - эксперт

Новина українською →
Киев, Пятница 08 октября 2021 11:24
Качество услуг УЗ ухудшилось, но компания все равно повышает тарифы на перевозки, - эксперт Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

"Укрзализныця" использует монопольное положение, чтобы регулярно необоснованно повышать тарифы, при этом качество услуг постоянно снижается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Ассоциации собственников вагонов Александра Криворучко.

"Как происходит повышение тарифов в УЗ? Когда УЗ не хватает денег, то УЗ просто говорит: я ж монополист! Вы ж без меня ничего не можете, никуда не поедите, поэтому повышаем тарифы, например, так, чтобы мне хватило. И все", - рассказал Криворучко.

Он подчеркнул: тарифы на свои услуги УЗ постоянно повышает, но при этом качество услуг остается неизменно низким. Более того, каждое повышение тарифов сопровождается обоснованием со стороны УЗ, что это необходимо для улучшения сервиса, но по факту ничего не меняется.

"То есть катастрофически без разницы - сколько и какой будет тариф - это никак не повлияет на качество услуги. Не упростится получение вагонов, не улучшится ситуация с тягой и т.д. Потому что в прошлые разы, когда было повышение, достаточно ощутимое для рынка, обещалось о том, что все эти деньги пойдут на закупку локомотивов и т.д. Ни одно из этих обещаний по давней традиции выполнено не было. И оказывается, что, по сути - у нас просто стали больше денег брать за ровно ту же плохую услугу", - объяснил Криворучко.

Как известно, оборот грузовых вагонов в "Укрзализныце" ухудшился, и с начала года грузы доставляются дольше на целые сутки. Так, оборот полувагонов с показателя 6,21 увеличился до 7,27 суток. Общая цифра оборота подвижного состава УЗ ухудшилась с 7,16 - в январе до 8,36 суток - в сентябре.

Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак также заявил, что "Укрзализныця" использует свое положение, чтобы повышать тарифы на перевозку, хотя качество ее услуг постоянно ухудшается, а в последние месяцы ситуация стала критической.

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Укрзализныця
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