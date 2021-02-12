Повышение тарифа на передачу электричества для бизнеса приведет к потере рабочих мест, - эксперт

"Все представители промышленности сказали о том, что любое повышение тарифов просто приведет к тому, что будет в очередной раз повышена себестоимость продукции. Наши товары потеряют конкурентоспособность, мы меньше продадим произведенных в Украине товаров на внутреннем рынке и на внешнем. В итоге бюджет недополучит налоги, страна недополучит валютную выручку, будут сокращены рабочие места", - сказал Каленков.

По его подсчетам, вследствие повышения тарифов, промышленные предприятия вынуждены будут сократить десятки тысяч рабочих мест.

"Речь идет о десятках тысяч рабочих мест. Прежде всего, в таких отраслях, как ферросплавы, да и металлургия тоже, химическая отрасль", - подчеркнул Каленков.