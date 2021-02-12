UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Повышение тарифа на передачу электричества для бизнеса приведет к потере рабочих мест, - эксперт

Автор: РБК-Украина

Очередное повышение тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса вынудит промышленность сократить десятки тысяч рабочих мест.

Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Популярные новости
В Украине снизили цены на газ до 6,99 гривен за кубометр 18 января 2021
Марис Куницкис: рынок ВИЭ нуждается в четкой стратегии от государства 03 февраля 2021
Цену на газ снизят уже сегодня. Шмыгаль собирает внеочередной Кабмин 18 января 2021
Назад в 90-е: как государственный монополист обогатил фиктивную фирму на 2 миллиарда 19 января 2021
Филатов о скидках на электроэнергию: Коломойскому можно, а городам нельзя 28 января 2021
Объем импорта электроэнергии из РФ превысил 300 млн киловатт-часов с начала 2021, - нардеп 09 февраля 2021
"Центрэнерго" оставило страну без угля и заставило просить помощи у Путина, - нардеп 20 января 2021
ТЭС ДТЭК отработали сверх плана, покрыв все сбои в работе энергосистемы 7 февраля 08 февраля 2021
Повышение тарифа на передачу электроэнергии станет для промышленников критическим, - "Укрметаллургпром" 22 января 2021
Надавили на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит 18 января 2021

"Все представители промышленности сказали о том, что любое повышение тарифов просто приведет к тому, что будет в очередной раз повышена себестоимость продукции. Наши товары потеряют конкурентоспособность, мы меньше продадим произведенных в Украине товаров на внутреннем рынке и на внешнем. В итоге бюджет недополучит налоги, страна недополучит валютную выручку, будут сокращены рабочие места", - сказал Каленков.

По его подсчетам, вследствие повышения тарифов, промышленные предприятия вынуждены будут сократить десятки тысяч рабочих мест.

"Речь идет о десятках тысяч рабочих мест. Прежде всего, в таких отраслях, как ферросплавы, да и металлургия тоже, химическая отрасль", - подчеркнул Каленков.

Напомним, стало известно, что НКРЭКУ вновь предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года. В прошлом году тариф на передачу повышался трижды, и до конца года вырос более чем вдвое - со 113 грн МВт-ч до 294 грн за МВт-час.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине, приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

В свою очередь экономический эксперт Андрей Новак подчеркивал: повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию роста цен на все товары и услуги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины бизнеспромышленностьЭлектроэнергия
Читайте также
Принять закон о выбросах в нынешнем виде - уничтожить промышленность, - Союз химиков
Пошлина на экспорт лома сохранила десятки тысяч рабочих мест и миллиарды гривен, - эксперт
Прогноз погоды