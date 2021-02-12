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Підвищення тарифу на передачу електроенергії для бізнесу призведе до втрати робочих місць, - експерт

Автор: РБК-Україна

Чергове підвищення тарифу на передачу електроенергії для бізнесу змусить промисловість скоротити десятки тисяч робочих місць.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

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"Всі представники промисловості сказали про те, що будь-яке підвищення тарифів просто призведе до того, що буде в черговий раз підвищено собівартість продукції. Наші товари втратять конкурентоспроможність, ми менше продамо вироблених в Україні товарів на внутрішньому ринку та на зовнішньому. У підсумку бюджет недоотримає податки, країна недоотримає валютну виручку, будуть скорочені робочі місця", - сказав Каленков.

За його підрахунками, внаслідок підвищення тарифів, промислові підприємства змушені будуть скоротити десятки тисяч робочих місць.

"Мова йде про десятки тисяч робочих місць. Насамперед, у таких галузях, як феросплави, так і металургія теж, хімічна галузь", - підкреслив Каленков.

Нагадаємо, стало відомо, що НКРЕКП знову пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії з квітня 2021 року. Торік тариф на передачу підвищувався тричі, і до кінця року зріс більш ніж удвічі - з 113 грн МВт-год до 294 грн за МВт-година.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії значно поглибить економічну кризу в Україні, призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію.

Своєю чергою економічний експерт Андрій Новак підкреслював: підвищення тарифу на передачу електроенергії запустить ланцюгову реакцію зростання цін на всі товари й послуги.

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Новини України бизнеспромышленностьЕлектроенергія
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