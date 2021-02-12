Підвищення тарифу на передачу електроенергії для бізнесу призведе до втрати робочих місць, - експерт

"Всі представники промисловості сказали про те, що будь-яке підвищення тарифів просто призведе до того, що буде в черговий раз підвищено собівартість продукції. Наші товари втратять конкурентоспроможність, ми менше продамо вироблених в Україні товарів на внутрішньому ринку та на зовнішньому. У підсумку бюджет недоотримає податки, країна недоотримає валютну виручку, будуть скорочені робочі місця", - сказав Каленков.

За його підрахунками, внаслідок підвищення тарифів, промислові підприємства змушені будуть скоротити десятки тисяч робочих місць.

"Мова йде про десятки тисяч робочих місць. Насамперед, у таких галузях, як феросплави, так і металургія теж, хімічна галузь", - підкреслив Каленков.