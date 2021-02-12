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Повышение тарифа на передачу электричества для бизнеса приведет к потере рабочих мест, - эксперт

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 18:03
Повышение тарифа на передачу электричества для бизнеса приведет к потере рабочих мест, - эксперт Фото: Александр Каленков (ukrmetprom.org)
Автор: РБК-Украина

Очередное повышение тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса вынудит промышленность сократить десятки тысяч рабочих мест.

Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Все представители промышленности сказали о том, что любое повышение тарифов просто приведет к тому, что будет в очередной раз повышена себестоимость продукции. Наши товары потеряют конкурентоспособность, мы меньше продадим произведенных в Украине товаров на внутреннем рынке и на внешнем. В итоге бюджет недополучит налоги, страна недополучит валютную выручку, будут сокращены рабочие места", - сказал Каленков.

По его подсчетам, вследствие повышения тарифов, промышленные предприятия вынуждены будут сократить десятки тысяч рабочих мест.

"Речь идет о десятках тысяч рабочих мест. Прежде всего, в таких отраслях, как ферросплавы, да и металлургия тоже, химическая отрасль", - подчеркнул Каленков.

Напомним, стало известно, что НКРЭКУ вновь предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года. В прошлом году тариф на передачу повышался трижды, и до конца года вырос более чем вдвое - со 113 грн МВт-ч до 294 грн за МВт-час.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине, приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

В свою очередь экономический эксперт Андрей Новак подчеркивал: повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию роста цен на все товары и услуги.

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