Підвищення тарифу на передачу електроенергії для бізнесу призведе до втрати робочих місць, - експерт
Чергове підвищення тарифу на передачу електроенергії для бізнесу змусить промисловість скоротити десятки тисяч робочих місць.
Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.
"Всі представники промисловості сказали про те, що будь-яке підвищення тарифів просто призведе до того, що буде в черговий раз підвищено собівартість продукції. Наші товари втратять конкурентоспроможність, ми менше продамо вироблених в Україні товарів на внутрішньому ринку та на зовнішньому. У підсумку бюджет недоотримає податки, країна недоотримає валютну виручку, будуть скорочені робочі місця", - сказав Каленков.
За його підрахунками, внаслідок підвищення тарифів, промислові підприємства змушені будуть скоротити десятки тисяч робочих місць.
"Мова йде про десятки тисяч робочих місць. Насамперед, у таких галузях, як феросплави, так і металургія теж, хімічна галузь", - підкреслив Каленков.
Нагадаємо, стало відомо, що НКРЕКП знову пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії з квітня 2021 року. Торік тариф на передачу підвищувався тричі, і до кінця року зріс більш ніж удвічі - з 113 грн МВт-год до 294 грн за МВт-година.
Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії значно поглибить економічну кризу в Україні, призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію.
Своєю чергою економічний експерт Андрій Новак підкреслював: підвищення тарифу на передачу електроенергії запустить ланцюгову реакцію зростання цін на всі товари й послуги.