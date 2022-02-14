Повышение ренты на украинский газ приведет к падению добычи и поступлениям в бюджет, - нардеп

"Я не думаю, что Данило Гетманцев способен вообще просчитать комплексно последствия этих своих поспешных решений. Сейчас основной козырь у него, что он хочет поступления в бюджет теоретически поднять. А я могу сказать одно, что это приведет к сокращению поступлений в бюджет", - заявил Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кучеренко, энергетический комитет Рады не может поддержать данный проект закона из-за катастрофических последствий для отрасли.

"Если все-таки собираются добывать свой газ, то нужно специалистов слушать. И я надеюсь, что коллеги из комитета нашего профильного энергетического меня услышат. Потому что мы обязательно этот законопроект должны рассмотреть и не можем его поддержать в таком виде", - отметил нардеп.

Кучеренко допустил, что автором идеи о повышении налогов на добычу газа является НАК "Нафтогаз Украины", растративший средства на закупку природного газа.