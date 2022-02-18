Повышение ренты приведет к росту цен на газ в Украине, - экономист

Увеличение ренты на газ приведет к росту цен на него и окажет дополнительное инфляционное давление на экономику.

"Повышение ренты, конечно, во-первых, не стимулирует внутреннюю добычу. Во-вторых, оно увеличивает стоимость газа. И соответственно это оказывает дополнительное инфляционное давление", - сказал он.

Блинов подчеркнул, что в случае увеличения ренты на газ внутренняя добыча в Украине будет снижаться.

"Мне кажется, что в данном случае это такой очень сильно проинфляционный фактор и фактор, который не будет направлен на пополнение именно физического ресурса газа, достаточно сильно недостающего и что в значительной степени приводит к тому, что у нас на сегодняшний день промышленное потребление газа все сокращается, и это соответственно отражается вообще на возможностях украинской промышленности производить свой продукт", - подытожил он.