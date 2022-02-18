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Повышение ренты приведет к росту цен на газ в Украине, - экономист

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Киев, Пятница 18 февраля 2022 14:19
Повышение ренты приведет к росту цен на газ в Украине, - экономист Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Увеличение ренты на газ приведет к росту цен на него и окажет дополнительное инфляционное давление на экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экономиста Андрея Блинова.

"Повышение ренты, конечно, во-первых, не стимулирует внутреннюю добычу. Во-вторых, оно увеличивает стоимость газа. И соответственно это оказывает дополнительное инфляционное давление", - сказал он.

Блинов подчеркнул, что в случае увеличения ренты на газ внутренняя добыча в Украине будет снижаться.

"Мне кажется, что в данном случае это такой очень сильно проинфляционный фактор и фактор, который не будет направлен на пополнение именно физического ресурса газа, достаточно сильно недостающего и что в значительной степени приводит к тому, что у нас на сегодняшний день промышленное потребление газа все сокращается, и это соответственно отражается вообще на возможностях украинской промышленности производить свой продукт", - подытожил он.

Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.

Ранее, 9 февраля, в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до 69%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.

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