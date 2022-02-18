ru ua
Пт, 18 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Підвищення ренти призведе до зростання цін на газ в Україні, - економіст

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 14:19
Підвищення ренти призведе до зростання цін на газ в Україні, - економіст Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Збільшення ренти на газ призведе до зростання цін на нього і вплине на інфляційний тиск на економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву економіста Андрія Блінова.

"Підвищення ренти, звичайно, по-перше, не стимулює внутрішній видобуток. По-друге, воно збільшує вартість газу. І відповідно це чинить додатковий інфляційний тиск", - сказав він.

Блінов підкреслив, що у разі збільшення ренти на газ внутрішній видобуток в Україні знижуватиметься.

"Мені здається, що в даному випадку це такий дуже проінфляційний фактор і фактор, який не буде спрямований на поповнення саме фізичного ресурсу газу, що досить сильно бракує і що значною мірою призводить до того, що у нас на сьогоднішній день промислове споживання газу все скорочується, і це відповідно позначається взагалі на можливостях української промисловості виготовляти свій продукт", - підсумував він.

Нагадаємо, 11 лютого Кабмін зареєстрував законопроект, що передбачає збільшення ренти на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 74%.

Раніше, 9 лютого, у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до 69%.

В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ
NEWS
Бойовики обстріляли гуманітарний конвой Червоного Хреста
Бойовики обстріляли гуманітарний конвой Червоного Хреста
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі