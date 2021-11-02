На повышение пенсий выделят 1,5 млрд гривен: кто получит надбавку

Министерство социальной политики разработало проект изменений в постановление Кабинета министров о социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Пенсии ликвидаторам будут платить исходя из пятикратного размера минимальной зарплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
По предварительным расчетам, реализация акта предусматривает расходы из государственного бюджета Украины в период с января по октябрь 2022 года в сумме 1010 млн грн и в период с октября по декабрь 2022 года - 474,3 млн грн.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, с 1 января 2022 года вступает в силу закон № 1584. Поэтому необходимо внести изменения в Порядок в части исчисления пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, для лиц из числа участников ликвидации и пенсии в связи с потерей кормильца из их числа, с применением заработной платы, определенной исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.
Предлагается определить с 1 октября 2022 года единый показатель средней заработной платы (дохода), с которой уплачены страховые взносы, за 2014-2016 годы, при исчислении пенсий ликвидаторам.
Также предполагается создать комиссию по определению данных о заработной плате работников за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах при Национальной социальной сервисной службе.
Напомним, Кабинет министров внес изменения в порядок исчисления пенсий лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.
Согласно изменениям, назначение пенсии из заработной платы, полученной за работу за пределами зоны отчуждения, проводится на общих основаниях согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или по выбору лица в соответствии с законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" в размерах, определенных частью третьей статьи 54 этого закона.
Кроме того, минимальный размер пенсии в связи с потерей кормильца для нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, которые были на его содержании, составляет: на одного нетрудоспособного члена семьи - 50 процентов пенсии по инвалидности умершего кормильца; на двух и более нетрудоспособных членов семьи - 100 процентов пенсии по инвалидности умершего.