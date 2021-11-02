На повышение пенсий выделят 1,5 млрд гривен: кто получит надбавку

По предварительным расчетам, реализация акта предусматривает расходы из государственного бюджета Украины в период с января по октябрь 2022 года в сумме 1010 млн грн и в период с октября по декабрь 2022 года - 474,3 млн грн.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, с 1 января 2022 года вступает в силу закон № 1584. Поэтому необходимо внести изменения в Порядок в части исчисления пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, для лиц из числа участников ликвидации и пенсии в связи с потерей кормильца из их числа, с применением заработной платы, определенной исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Предлагается определить с 1 октября 2022 года единый показатель средней заработной платы (дохода), с которой уплачены страховые взносы, за 2014-2016 годы, при исчислении пенсий ликвидаторам.

Также предполагается создать комиссию по определению данных о заработной плате работников за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах при Национальной социальной сервисной службе.