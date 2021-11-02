На підвищення пенсій виділять 1,5 млрд гривень: хто отримає надбавку

Міністерство соціальної політики розробило проект змін до постанови Кабінету міністрів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Пенсії ліквідаторам платитимуть виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
За попередніми розрахунками реалізація акта передбачає видатки із державного бюджету України у період з січня по жовтень 2022 року у сумі 1010 млн грн та у період з жовтня по грудень 2022 року - 474,3 млн грн.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, з 1 січня 2022 набирає чинності закон № 1584. Тому необхідно внести зміни до Порядку в частині обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для осіб з числа учасників ліквідації і пенсії у зв’язку з втратою годувальника з їх числа, із застосуванням заробітної плати, визначеної виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
Пропонується визначити з 1 жовтня 2022 року єдиний показник середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачено страхові внески, за 2014-2016 роки, при обчисленні пенсій ліквідаторам.
Також передбачається утворити комісію з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках при Національній соціальній сервісній службі.
Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Згідно із змінами, призначення пенсії із заробітної плати, одержаної за роботу за межами зони відчуження, провадиться на загальних підставах відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або за вибором особи відповідно до закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у розмірах, визначених частиною третьою статті 54 цього закону.
Крім того, мінімальний розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника для непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, становить: на одного непрацездатного члена сім'ї - 50 відсотків пенсії по інвалідності померлого годувальника; на двох і більше непрацездатних членів сім'ї - 100 відсотків пенсії по інвалідності померлого.