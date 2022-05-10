Повышение не ко времени. Тарифы на коммуналку в Украине планируют заморозить

Тарифы на коммунальные услуги в Украине планируют заморозить, пока идет война. Соответствующее предложение Кабинет министров направит на рассмотрение Верховной рады.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Предложение Кабмина будет предусматривать введение моратория на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.

"Тарифы на газ и его распределение, а также на тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не ко времени", - подчеркнул глава украинского правительства.