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Повышение налогов приведет к ухудшению экономической ситуации в стране, - экономист

Новина українською → Киев, Понедельник 26 апреля 2021 15:56
Повышение налогов приведет к ухудшению экономической ситуации в стране, - экономист Фото: повышение НДС приведет к ухудшению экономической ситуации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Инициатива властей по повышению НДС приведет к ухудшению экономической ситуации и возмущению общества. Сначала нужно навести порядок в уплате этого налога, и остановить хищение бюджетных средств.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в эфире "Украина 24", комментируя инициативу председателя парламентского комитета по налоговой политике Даниила Гетманцева о повышении НДС до 22-24%.

"То, что хочет делать господин Гетманцев, если это действительно так, то тогда это просто экономическая глупость, которая просто приведет к ухудшению ситуации в экономике и к возмущению в обществе", - сказал Кушнирук.

Он подчеркнул: прежде чем предлагать повышать ставку НДС властть должна навести порядок с уплатой этого налога, поскольку госбюджет ежемесячно недополучает от него 5 млрд грн.

"Бывший министр финансов при президенте Зеленском сказал, что у нас ежемесячно из бюджета крадется 5 млрд грн именно на мошеннических схемах НДС. Это при 20%, но если ставка вырастет, то будут воровать больше. То есть перед тем, как повышать ставку НДС, вам сначала надо навести порядок, чтобы прекратилось хищение средств", - пояснил Кушнирук.

По мнению экономиста, если не ликвидировать коррупционные схемы с уплатой НДС, увеличение ставки налога приведет лишь к обогащению людей, которые зарабатывают на схемах, в то время, как экономика страны будет иметь потери.

Напомним, ранее в первом чтении был принят законопроект №5153 относительно так называемой "налоговой амнистии" или одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц.

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