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Підвищення податків призведе до погіршення економічної ситуації в країні, - економіст

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 квітня 2021 15:56
Підвищення податків призведе до погіршення економічної ситуації в країні, - економіст Фото: підвищення ПДВ призведе до погіршення економічної ситуації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Ініціатива влади щодо підвищення ПДВ призведе до погіршення економічної ситуації і збурення суспільства. Спочатку потрібно навести лад у сплаті цього податку та зупинити розкрадання бюджетних коштів.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук в ефірі "Україна 24", коментуючи ініціативу голови парламентського комітету з податкової політики Данила Гетманцева щодо підвищення ПДВ до 22-24%.

"Те, що хоче робити пан Гетманцев, якщо це справді так, то тоді це просто економічна дурість, яка просто приведе до погіршення ситуації в економіці і до збурення в суспільстві", - сказав Кушнірук.

Він наголосив: перш ніж пропонувати підвищувати ставку ПДВ влада має навести лад зі сплатою цього податку, оскільки держбюджет щомісячно недоотримує від нього 5 млрд грн.

"Колишній міністр фінансів при президенті Зеленському сказав, що в нас щомісячно з бюджету крадеться 5 млрд грн саме на шахрайських схемах ПДВ. Це при 20%, але якщо ставка зросте, то будуть красти більше. Тобто перед тим, як підвищувати ставку ПДВ, вам спочатку треба навести лад, щоби припинилося розкрадання коштів", - пояснив Кушнірук.

На думку економіста, якщо не ліквідувати корупційні схеми зі сплатою ПДВ, збільшення ставки податку призведе лише до збагачення людей, які заробляють на схемах, в той час, як економіка країни матиме втрати.

Нагадаємо, раніше у першому читанні було прийнято законопроект №5153 щодо так званої "податкової амністії" або одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб.

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