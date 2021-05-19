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Підвищення податків позбавляє Україну останніх інвесторів, - Южаніна

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Київ, Середа 19 травня 2021 12:07
Підвищення податків позбавляє Україну останніх інвесторів, - Южаніна Фото: Ніна Южаніна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Іноземні інвестори залишають України через безкінечні податкові ініціативи уряду.

Про це заявила народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі "Україна 24"

"У нас тема популярна - піднімати нескінченно податкове навантаження. Головне для великих компаній - прозорість. Зробіть поступове підвищення, протягом 5-7 років, щоби всі знали, до чого готуватись. Тоді це правильно. Але якщо ви в лоб хочете підняти за півроку такі ставки, не враховуючи ситуацію на ринку, то ви просто вибиваєте з України справжніх інвесторів", - пояснила Южаніна.

Вона нагадала, що минулого року інвестори вивели десятки мільярдів гривень з України через непрогнозовану податкову політику влади та постійну зміну законодавства. За таких умов, на її думку, не варто сподіватись на прихід нових інвесторів.

"За останньою інформацією, у 2020 році реально білі діючі підприємства вивели з України десятки мільярдів інвестицій. І точно такі суми вже виведені за чотири місяці вже в цьому році", - розповіла Южаніна.

Нагадаємо, раніше народний депутат, лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що влада має допомогти підприємцям вижити під час нинішньої кризи, і потрібно розширити програми підтримки бізнесу та запропонувати податкові пільги, а не збільшувати податки.

Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що в Україні сьогодні 49% економіки в тіні, тому владі потрібно знижувати податки мінімум вдвічі для детінізації, а не підвищувати фіскальне навантаження.

Як відомо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

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