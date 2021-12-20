Повышение налогов и больше контроля. Что известно о планах Минфина на 2022 год

В материале также отмечается, в что в министерстве Сергея Марченко не готовы сегодня обсуждать какие-либо инициативы, связанные с понижением налогового давления на граждан и бизнес.

"Я не считаю сегодня возможным проведение радикальной налоговой реформы. Мы себе этого просто не можем позволить, потому что любые дискутируемые сейчас реформы от уменьшения ставок НДС, объединения НДФЛ с ЕСВ до введения налога на выведенный капитал и так далее - они все влекут существенные фискальные риски", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Также по мнению журналистов, основной курс Минфина сегодня - увеличение налогового давления на "белый" бизнес. В частности, министр сожалеет, что из финальной версии скандального законопроекта 5600 убрали повышение налогов для застройщиков.

Одной из самых обсуждаемых инициатив министерства стало заявление о готовности ведомства с помощью налоговых органов перепроверить доходы граждан с 1995 года. В частности, почему максимальная исковая давность может составлять 10 лет, а доначисление налогов может происходить за последние три года.

"При этом закон о косвенных методах проверки доходов не может иметь обратной силы и должен касаться только новых приобретений, а не старых покупок или доходов. Тем не менее, даже если конкретно эта инициатива провалится или не будет оформлена как законопроект, понятен общий вектор, в котором двигается Минфин: вместо борьбы с реальными теневыми схемами (скрутки и контрабанда), будут пытаться найти способ "обилетить" гораздо более "податливую" аудиторию - обычных граждан", - резюмирует издание.