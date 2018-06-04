Повышение минимальной зарплаты с апреля обошлось бы госбюджету в 13 млрд гривен

Это минимальная сумма, которая нужна только для повышения минимальной зарплаты

Повышение минимальной заработной платы с апреля обошлось бы украинскому госбюджету минимум в 13 млрд гривен. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает "Экономическая правда".

"Повышение "минималки" - это дополнительные расходы. Мы просчитывали несколько вариантов, сколько это может стоить. Повышение "минималки" с апреля обошлось бы госбюджету минимум в 13 млрд гривен", - сообщил Данилюк.

По его словам, это минимальная сумма, которая нужна только на повышение минимальной зарплаты без учета повышения должностного оклада работника и тарифного рассмотрения единой тарифной системы.

"Если учесть повышение тарифного рассмотрения в соотношении к "минималке", была бы дополнительная потребность в расходах на 2018 год в 30 млрд гривен. Первое полугодие заканчивается уже через месяц. Сейчас нужно думать об антикоррупционном суде, а не заниматься популизмом", - добавил министр.

Напомним, 1 июня Данилюк сообщил, что показатели бюджета на сегодняшний день не позволяют принять решение об увеличении минимальной заработной платы украинцам.