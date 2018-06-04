Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Повышение минимальной зарплаты с апреля обошлось бы госбюджету в 13 млрд гривен

НовостиЭкономика    04.06.2018 - 12:22
Иллюстративное фото (пресс-офис НБУ)
Иллюстративное фото (пресс-офис НБУ)

Это минимальная сумма, которая нужна только для повышения минимальной зарплаты

Повышение минимальной заработной платы с апреля обошлось бы украинскому госбюджету минимум в 13 млрд гривен. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает "Экономическая правда".

"Повышение "минималки" - это дополнительные расходы. Мы просчитывали несколько вариантов, сколько это может стоить. Повышение "минималки" с апреля обошлось бы госбюджету минимум в 13 млрд гривен", - сообщил Данилюк.

По его словам, это минимальная сумма, которая нужна только на повышение минимальной зарплаты без учета повышения должностного оклада работника и тарифного рассмотрения единой тарифной системы.

"Если учесть повышение тарифного рассмотрения в соотношении к "минималке", была бы дополнительная потребность в расходах на 2018 год в 30 млрд гривен. Первое полугодие заканчивается уже через месяц. Сейчас нужно думать об антикоррупционном суде, а не заниматься популизмом", - добавил министр.

Напомним, 1 июня Данилюк сообщил, что показатели бюджета на сегодняшний день не позволяют принять решение об увеличении минимальной заработной платы украинцам.

Минфин назвал факторы, сдерживающие иностранных инвесторов Данилюк заявил о подготовке основания для его отставки
Теги публикации: зарплата, Александр Данилюк, минимальная зарплата  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top