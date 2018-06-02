Показатели бюджета сегодня не позволяют увеличить минимальную зарплату, - Данилюк

Министр отметил необходимость детенизации бизнеса

Показатели бюджета на сегодняшний день не позволяют принять решение об увеличении минимальной заработной платы украинцам. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире "Радио НВ".

"Есть ли сейчас такая возможность? Сейчас такой возможности (у экономики Украины - ред.) нет", - заявил Данилюк, отвечая на вопрос о возможности увеличения заработной платы.

По его словам, бюджет не позволяет увеличить минимальную зарплату украинцам.

"Это решение имеет определенную стоимость для государственного бюджета. Сейчас показатели исполнения бюджета не дают возможности для того, чтобы реализовать увеличение минимальной зарплаты. Для этого должно быть существенное перевыполнение доходной части...", - заявил Данилюк.

Министр пояснил, что повышение минимальной зарплаты является лишь административным решением, которое не влияет на уровень доходов граждан. По мнению Данилюка, решением проблемы получения украинцами реальных зарплат на достойном уровне является детенизация бизнеса и повышение инвестиционного климата.

"Минимальная зарплата - это административное решение, от этого люди не становятся богаче. Это означает влияние на инфляцию, это означает, что увеличивается стоимость ведения бизнеса. Ведь не у всех компаний есть возможность платить такие зарплаты. Это есть проблема. Как эта проблема должна решаться? Она должна решаться другим образом. Детенизация достигается не поднятием минимальной зарплаты, а эффективной работой ГФС. Мы не должны заменять работу ГФС решением Кабмина. Так можно заиграться", - добавил чиновник.

От отметил, что повышение инвестиционного климата Украины должно позволить бизнес-компаниям платить более высокие зарплаты.

"При эффективном контроле ГФС это и приведет к детенизации. Тогда люди будут получать реальные зарплаты не в конверте, на достойном уровне", - добавил он.

Напомним, 31 мая сообщалось, что Кабинет министров Украины планирует переподчинить себе ГФС, которая на сегодня подчиняется Минфину.

Как сообщало РБК-Украина, Данилюк с премьер-министром Владимиром Гройсманом уже неделю активно "воюют" за контроль над ГФС.