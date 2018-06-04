Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Підвищення мінімальної зарплати з квітня обійшлося б держбюджету в 13 млрд гривень

НовиниЕкономіка    04.06.2018 - 12:22
Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)
Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)

Це мінімальна сума, яка потрібна тільки для підвищення мінімальної зарплати

Підвищення мінімальної заробітної плати з квітня обійшлося б українському держбюджету мінімум в 13 млрд гривень. Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає "Економічна правда".

"Підвищення "мінімалки" - це додаткові видатки. Ми прораховували декілька варіантів, скільки це може коштувати. Підвищення "мінімалки" з квітня обійшлося б держбюджету мінімум в 13 млрд гривень", - повідомив Данилюк.

За його словами, це мінімальна сума, яка потрібна тільки на підвищення мінімальної зарплати, без урахування підвищення посадового окладу працівника і тарифного розгляду єдиної тарифної системи.

"Якщо врахувати підвищення тарифного розгляду у співвідношенні до "мінімалки", була б додаткова потреба у витратах на 2018 рік у 30 млрд гривень. Перше півріччя закінчується вже через місяць. Зараз потрібно думати про антикорупційний суд, а не займатися популізмом", - додав міністр.

Нагадаэмо, 1 червня Данилюк повідомив, що показники бюджету на сьогоднішній день не дозволяють прийняти рішення про збільшення мінімальної заробітної плати українцям.

Мінфін назвав фактори, які стримують іноземних інвесторів Данилюк заявив про підготовку підґрунтя для його відставки
Теги публікації: зарплата, Олександр Данілюк, минимальная зарплата  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top