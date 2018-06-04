Підвищення мінімальної зарплати з квітня обійшлося б держбюджету в 13 млрд гривень

Це мінімальна сума, яка потрібна тільки для підвищення мінімальної зарплати

Підвищення мінімальної заробітної плати з квітня обійшлося б українському держбюджету мінімум в 13 млрд гривень. Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає "Економічна правда".

"Підвищення "мінімалки" - це додаткові видатки. Ми прораховували декілька варіантів, скільки це може коштувати. Підвищення "мінімалки" з квітня обійшлося б держбюджету мінімум в 13 млрд гривень", - повідомив Данилюк.

За його словами, це мінімальна сума, яка потрібна тільки на підвищення мінімальної зарплати, без урахування підвищення посадового окладу працівника і тарифного розгляду єдиної тарифної системи.

"Якщо врахувати підвищення тарифного розгляду у співвідношенні до "мінімалки", була б додаткова потреба у витратах на 2018 рік у 30 млрд гривень. Перше півріччя закінчується вже через місяць. Зараз потрібно думати про антикорупційний суд, а не займатися популізмом", - додав міністр.

Нагадаэмо, 1 червня Данилюк повідомив, що показники бюджету на сьогоднішній день не дозволяють прийняти рішення про збільшення мінімальної заробітної плати українцям.