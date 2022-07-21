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Как повышение курса доллара на 25% повлияет на рост цен в Украине: прогноз НБУ

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Украина, Четверг 21 июля 2022 14:57
Как повышение курса доллара на 25% повлияет на рост цен в Украине: прогноз НБУ Фото: заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Повышение НБУ официального курса на 25% до 36,6 гривен приведет к росту цен в Украине на 2-3%. Часть повышения будет за счет горючего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука на брифинге, который транслировался на Youtube.

"По нашему мнению, повышение официального курса на динамику инфляции будет достаточно умеренным", - сказал он.

По оценкам НБУ, в корзине для расчета импортные товары составляют примерно треть.

"Но даже для этих импортированных товаров перенос от официального обменного курса будет не полным", - считает Николайчук, поскольку частично будет компенсироваться сокращением маржи импортеров, а частично в цены уже были заложены курсовые ожидания. Еще часть завозилась за наличную валюту по рыночному курсу.

По его словам, в цифрах повышение курса приведет на увеличение инфляции на "два-три процентных пункта", из которых повышение цен на топливо составит 0,6-0,8 п.п.

Николайчук также добавил, что повышение курса доллара уже заложено в новый прогноз НБУ по росту инфляции в 2022 году до 31%.

Напомним, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар.

Повышение курса приведет к тому, что тот импорт который ранее заходил в Украину почти по 30, сегодня будет пересчитан по 37 гривен за доллар.

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