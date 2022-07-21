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Як підвищення курсу долара на 25% вплине на зростання цін в Україні: прогноз НБУ

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Україна, Четвер 21 липня 2022 14:57
Як підвищення курсу долара на 25% вплине на зростання цін в Україні: прогноз НБУ Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підвищення НБУ офіційного курсу на 25% до 36,6 гривень призведе до зростання цін в Україні на 2-3%. Частина підвищення буде за рахунок пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"На нашу думку, підвищення офіційного курсу на динаміку інфляції буде досить помірною", - сказав він.

За оцінками НБУ, в кошику для розрахунку імпортні товари становлять приблизно третину.

"Але навіть для цих імпортованих товарів перенос від офіційного обмінного курсу буде не повним", - вважає Ніколайчук, оскільки частково буде нівелюватися скороченням маржі імпортерів, а частково в ціни вже були закладені курсові очікування. Ще частина завозилася за готівкову валюту за ринковим курсом.

За його словами, в цифрах підвищення курсу приведе на збільшення інфляції на "два-три відсоткових пункти", з яких підвищення цін на пальне становитиме 0,6-0,8 в.п.

Ніколайчук також додав, що підвищення курсу долара вже закладено в новий прогноз НБУ щодо зростання інфляції у 2022 році до 31%.

Нагадаємо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% до 36,57 грн/долар.

Підвищення курсу призведе до того, що той імпорт який раніше заходив в Україну майже по 30, сьогодні буде перерахований по 37 гривень за долар.

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