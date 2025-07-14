Не повторюйте цих помилок! 6 сфер, де ChatGPT дає небезпечні поради

Кодування

Використання ChatGPT для програмування - давно не новина. Користувачі застосовують ШІ для написання базового коду, спрощення рутинних завдань, а іноді - навіть для "вайб-кодингу", коли новачок просто ставить боту завдання без глибокого розуміння коду.

На жаль, тим самим шляхом йдуть і кіберзлочинці - з його допомогою вони створюють шкідливі програми.

У ChatGPT є вбудована підтримка Python, а сам ШІ здатний генерувати нескладні скрипти. Досвідченим розробникам він може допомогти з фрагментами коду або ревізією відомих рішень.

Але новачкам варто бути обережними: ChatGPT часто генерує код із помилками, а отже - ризик отримати непрацюючу або навіть небезпечну програму дуже високий. Краще перевіряти результат за допомогою професійних інструментів.

Ситуація може змінитися завдяки Codex Agent - хмарному інструменту для кодингу від OpenAI, представленому в травні 2025 року. Ця функція доступна в платних версіях ChatGPT і призначена навіть для користувачів без досвіду в програмуванні. Однак і тут експерти радять перевіряти результат через зовнішні сервіси.

Психологічна підтримка

Незважаючи на те, що ChatGPT може "імітувати" діалог про почуття і навіть відповідати на запитання про тривогу, самотність або прокрастинацію, повноцінною заміною психотерапії він не є. ШІ не здатний до співпереживання, емпатії та особистісного підходу - а це критично важливо під час роботи з емоційними станами.

ChatGPT може бути корисним як джерело базових порад щодо повсякденних труднощів, але в разі глибокої емоційної проблеми варто звернутися до фахівця. Психолог або психотерапевт здатен розпізнати нюанси, які ШІ просто не помічає.

Медицина

Хоча ChatGPT вміє генерувати відповіді на медичні запити, він не може замінити лікаря: він не має доступу до аналізів, фізичних симптомів і клінічного досвіду.

ШІ може порадити щось із загальнодоступної інформації, але він не дає діагнозів і не несе відповідальності. Навіть якщо ChatGPT відповідає, що не є медичним експертом, він все одно може продовжити "давати поради". А це може ввести в оману. Тому за будь-яких сумнівів - тільки до лікаря.

Юридичні поради

Правова система складна, і будь-які спроби спростити її за допомогою ШІ можуть зіграти проти користувача. Хоча ChatGPT може надати базову довідкову інформацію щодо законів, використовувати його як заміну юристу небезпечно.

Алгоритми не розуміють нюансів судової практики, не знають поточних змін у праві та не здатні аналізувати конкретну ситуацію з юридичного погляду.

Розробники ChatGPT це розуміють - при юридичних запитах ШІ часто супроводжує відповіді дисклеймером. Але навіть із такою "припискою", вся інформація, отримана від ШІ, потребує обов'язкової перевірки у професійного юриста.

Дослідження

ChatGPT дійсно може бути корисним для поверхневого пошуку інформації, наприклад, під час підготовки досьє або для отримання загальної довідки по темі. Але коли йдеться про глибоке дослідження, наукову роботу або підготовку аналітичного звіту, ШІ слід використовувати з великою обережністю.

У лютому 2025 року OpenAI представила інструмент Deep Research, створений для більш серйозних завдань. Він допомагає збирати джерела, знаходить фрагменти з наукових публікацій і може працювати на рівні молодшого аналітика.

Проте, навіть при використанні Deep Research всі цитати, дані та посилання необхідно перевіряти вручну - ШІ все ще схильний до помилок і так званих "галюцинацій".

Фінансові прогнози

Зі зростанням інтересу до інвестицій, криптовалют і фондового ринку все більше користувачів цікавляться прогнозами. Однак покладатися на ChatGPT під час ухвалення інвестиційних рішень - ризиковано. ШІ не генерує власні прогнози, а лише агрегує інформацію з доступних джерел - зокрема й ненадійних.

ChatGPT може неправильно інтерпретувати дані, помилятися в цифрах або посилатися на застарілі думки. У гіршому випадку користувач може прийняти фінансове рішення, спираючись на непідтверджену інформацію, що призведе до серйозних втрат.