Не повторяйте эти ошибки! 6 сфер, где ChatGPT дает опасные советы

Кодирование

Использование ChatGPT для программирования - давно не новость. Пользователи применяют ИИ для написания базового кода, упрощения рутинных задач, а иногда - даже для "вайб-кодинга", когда новичок просто задает боту задачи без глубокого понимания кода.

К сожалению, тем же путем идут и киберпреступники - с его помощью они создают вредоносные программы.

У ChatGPT есть встроенная поддержка Python, а сам ИИ способен генерировать несложные скрипты. Опытным разработчикам он может помочь с фрагментами кода или ревизией известных решений.

Но новичкам стоит быть осторожными: ChatGPT часто генерирует код с ошибками, а значит - риск получить неработающую или даже опасную программу весьма высок. Лучше перепроверять результат с помощью профессиональных инструментов.

Ситуация может измениться благодаря Codex Agent - облачному инструменту для кодинга от OpenAI, представленному в мае 2025 года. Эта функция доступна в платных версиях ChatGPT и предназначена даже для пользователей без опыта в программировании. Однако и здесь эксперты советуют проверять результат через внешние сервисы.

Психологическая поддержка

Несмотря на то, что ChatGPT может "имитировать" диалог о чувствах и даже отвечать на вопросы о тревоге, одиночестве или прокрастинации, полноценной заменой психотерапии он не является. ИИ не способен к сопереживанию, эмпатии и личностному подходу - а это критически важно при работе с эмоциональными состояниями.

ChatGPT может быть полезен как источник базовых советов по повседневным трудностям, но в случае глубокой эмоциональной проблемы стоит обратиться к специалисту. Психолог или психотерапевт способен распознать нюансы, которые ИИ просто не замечает.

Медицина

Хотя ChatGPT умеет генерировать ответы на медицинские запросы, он не может заменить врача: у него нет доступа к анализам, физическим симптомам и клиническому опыту.

ИИ может посоветовать что-то из общедоступной информации, но он не дает диагнозов и не несtт ответственности. Даже если ChatGPT отвечает, что не является медицинским экспертом, он вск равно может продолжить "давать советы". А это может ввести в заблуждение. Поэтому при любых сомнениях - только к врачу.

Юридические советы

Правовая система сложна, и любые попытки упростить еt с помощью ИИ могут сыграть против пользователя. Хотя ChatGPT может предоставить базовую справочную информацию по законам, использовать его как замену юристу опасно.

Алгоритмы не понимают нюансов судебной практики, не знают текущих изменений в праве и не способны анализировать конкретную ситуацию с юридической точки зрения.

Разработчики ChatGPT это понимают - при юридических запросах ИИ часто сопровождает ответы дисклеймером. Но даже с такой "припиской", вся информация, полученная от ИИ, требует обязательной проверки у профессионального юриста.

Исследования

ChatGPT действительно может быть полезен для поверхностного поиска информации, например, при подготовке досье или для получения общей справки по теме. Но когда речь идtт о глубоком исследовании, научной работе или подготовке аналитического отчета, ИИ следует использовать с большой осторожностью.

В феврале 2025 года OpenAI представила инструмент Deep Research, созданный для более серьtзных задач. Он помогает собирать источники, находит фрагменты из научных публикаций и может работать на уровне младшего аналитика.

Тем не менее, даже при использовании Deep Research все цитаты, данные и ссылки необходимо перепроверять вручную - ИИ все еще склонен к ошибкам и так называемым "галлюцинациям".

Финансовые прогнозы

С ростом интереса к инвестициям, криптовалютам и фондовому рынку все больше пользователей интересуются прогнозами. Однако полагаться на ChatGPT при принятии инвестиционных решений - рискованно. ИИ не генерирует собственные прогнозы, а лишь агрегирует информацию из доступных источников - в том числе и ненадежных.

ChatGPT может неверно интерпретировать данные, ошибаться в цифрах или ссылаться на устаревшие мнения. В худшем случае пользователь может принять финансовое решение, опираясь на неподтвержденную информацию, что приведет к серьезным потерям.