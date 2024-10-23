Не повторюйте долю росіян. Проєкт "Хочу жить" звернувся до військових КНДР

"Звертаємося до бійців Корейської народної армії, яких відправили допомагати путінському режиму. Ви не повинні безглуздо вмирати на чужій землі. Не потрібно повторювати долю сотень тисяч російських солдатів, які вже ніколи не повернуться додому. Здавайтеся в полон! Україна дасть притулок вам, нагодує й обігріє", - зазначає проєкт.

Тисячі російських окупантів, які здались у полон - зробили правильний вибір й наразі очікують на завершення повномасштабної війни в комфортних казармах, з триразовим гарячим харчуванням та медичним обслуговуванням.

"Неважливо, скільки солдатів відправить Пхеньян на допомогу Росії, неважливо, на який напрямок - українські табори для військовополонених готові прийняти солдатів будь-якої національності, віросповідання та ідеологічних поглядів", - додає проєкт "Хочу жить".

Для того, щоб зв'язатись з проєктом необхідно скористатись одним із способів:

через Telegram-бот за посиланням;

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КНДР відправила солдатів воювати проти України

Солдати Північної Кореї можуть брати участь у бойових діях проти України. За інформацією джерел РБК-Україна, північнокорейські військові вже були доставлені до Росії для підготовки до війни.

Центр стратегічних комунікацій опублікував відео, де зафіксовано, як цим солдатам видають російську військову форму на одному з полігонів на Далекому Сході. Наразі з'явилися нові підтвердження їх присутності на території Росії.

У відповідь на поглиблення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, Південна Корея пообіцяла поступово вводити "додаткові заходи" проти обох країн, посилюючи тиск у відповідь на їхні дії.

Як розповів президент Володимир Зеленський, Україна має інформацію про підготовку двох бригад військових із Північної Кореї.