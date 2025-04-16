Повторює сценарій СРСР. Росія розширює участь військ Північної Кореї у війні

Так, Росія планує використовувати військових КНДР для війни на території України.

"Але росіяни будуть маніпулювати і зазначати, що військові кндр воюють на "російській території за російською конституцією", оскільки вони вписали собі в конституцію українські землі. Військові кндр будуть в російській формі, так само, як і на Курщині", - розповів він.

Також, за даними ЦПД, Росія активно завозить трудову силу з КНДР - жінок та чоловіків на виробництва, переважно молодь від 18 до 25 років.

"За це влада кндр отримує гроші від Росії, від 1000 доларів за одиницю", - зазначає Коваленко.

Сценарій СРСР після корейської війни

За даними ЦПД, Росія діє так само, як діяв уряд СРСР після корейської війни, залучаючи дешеву робочу силу з Кореї на виробництва, розраховуючись з північними корейцями ресурсами.

"Як правило, самі корейці та їх родичі отримують меншу частину грошей, які за їх залучення платить Росія владі КНДР", - констатує Коваленко.