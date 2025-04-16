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Повторює сценарій СРСР. Росія розширює участь військ Північної Кореї у війні

Фото: Росія розширює участь військ Північної Кореї у війні проти України (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія розширює участь військ Північної Кореї у війні проти України. Для цього Кремль використовує сценарій Радянського союзу.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Так, Росія планує використовувати військових КНДР для війни на території України.

"Але росіяни будуть маніпулювати і зазначати, що військові кндр воюють на "російській території за російською конституцією", оскільки вони вписали собі в конституцію українські землі. Військові кндр будуть в російській формі, так само, як і на Курщині", - розповів він.

Також, за даними ЦПД, Росія активно завозить трудову силу з КНДР - жінок та чоловіків на виробництва, переважно молодь від 18 до 25 років.

"За це влада кндр отримує гроші від Росії, від 1000 доларів за одиницю", - зазначає Коваленко.

Сценарій СРСР після корейської війни

За даними ЦПД, Росія діє так само, як діяв уряд СРСР після корейської війни, залучаючи дешеву робочу силу з Кореї на виробництва, розраховуючись з північними корейцями ресурсами. 

"Як правило, самі корейці та їх родичі отримують меншу частину грошей, які за їх залучення платить Росія владі КНДР", - констатує Коваленко.

Солдати КНДР у полоні української армії

У січні 2025 року українські військові взяли в полон двох солдатів КНДР у Курській області. Це вдалося насилу - зазвичай росіяни і самі північнокорейці усувають поранених, щоб приховати будь-які докази участі КНДР у війні проти України.

Одного з них полонили 9 січня бійці тактичної групи № 84 ССО, а іншого - воїни-десантники Збройних Сил України. На момент взяття в полон один з іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім'я іншої особи з реєстрацією в Республіці Тува РФ.

Про участь військ КНДР у війні проти України було відомо й раніше, але після того, як їх удалося взяти в полон, з'явилися й рельні докази.

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