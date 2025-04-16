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Повторяет сценарий СССР. Россия расширяет участие войск Северной Кореи в войне

Фото: Россия расширяет участие войск Северной Кореи в войне против Украины (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия расширяет участие войск Северной Кореи в войне против Украины. Для этого Кремль использует сценарий Советского союза.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Так, Россия планирует использовать военных КНДР для войны на территории Украины.

"Но россияне будут манипулировать и отмечать, что военные КНДР воюют на "российской территории по российской конституции", поскольку они вписали себе в конституцию украинские земли. Военные кндр будут в российской форме, так же, как и на Курщине", - рассказал он.

Также, по данным ЦПД, Россия активно завозит трудовую силу из КНДР - женщин и мужчин на производства, преимущественно молодежь от 18 до 25 лет.

"За это власти КНДР получают деньги от России, от 1000 долларов за единицу", - отмечает Коваленко.

Сценарий СССР после корейской войны

По данным ЦПИ, Россия действует так же, как действовало правительство СССР после корейской войны, привлекая дешевую рабочую силу из Кореи на производства, рассчитываясь с северными корейцами ресурсами.

"Как правило, сами корейцы и их родственники получают меньшую часть денег, которые за их привлечение платит Россия властям КНДР", - констатирует Коваленко.

 

Солдаты КНДР в плену украинской армии

В январе 2025 года украинские военные взяли в плен двух солдат КНДР в Курской области. Это удалось с трудом - обычно россияне и сами северокорейцы устраняют раненых, чтобы скрыть любые доказательства участия КНДР в войне против Украины.

Одного из них пленили 9 января бойцы тактической группы № 84 ССО, а другого - воины-десантники Вооруженных Сил Украины. На момент взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува РФ.

Об участии войск КНДР в войне против Украины было известно и ранее, но после того, как их удалось взять в плен, появились и рельные доказательства.

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