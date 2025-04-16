Повторяет сценарий СССР. Россия расширяет участие войск Северной Кореи в войне

Так, Россия планирует использовать военных КНДР для войны на территории Украины.

"Но россияне будут манипулировать и отмечать, что военные КНДР воюют на "российской территории по российской конституции", поскольку они вписали себе в конституцию украинские земли. Военные кндр будут в российской форме, так же, как и на Курщине", - рассказал он.

Также, по данным ЦПД, Россия активно завозит трудовую силу из КНДР - женщин и мужчин на производства, преимущественно молодежь от 18 до 25 лет.

"За это власти КНДР получают деньги от России, от 1000 долларов за единицу", - отмечает Коваленко.

Сценарий СССР после корейской войны

По данным ЦПИ, Россия действует так же, как действовало правительство СССР после корейской войны, привлекая дешевую рабочую силу из Кореи на производства, рассчитываясь с северными корейцами ресурсами.

"Как правило, сами корейцы и их родственники получают меньшую часть денег, которые за их привлечение платит Россия властям КНДР", - констатирует Коваленко.