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Может ли быть повторное наступление России с севера: военные оценили угрозу

Новина українською →
Украина, Четверг 26 мая 2022 16:35
Может ли быть повторное наступление России с севера: военные оценили угрозу Фото: в Минобороны и ВСУ оценили угрозы наступления РФ с севера (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия пока не имеет возможности повторить наступление с севера Украины. Однако враг не покидает планов по захвату столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя министра обороны Анны Маляр и заместителя начальника Главного оперуправления Генштаба ВСУ Алексея Громова.

"Относительно группировки противника на Черниговском направлении. Сейчас наблюдаются некоторые перемещения подразделений, но признаков создания ударной группировки противника не обнаружено", - отметил представитель ВСУ.

В то же время в Минобороны уверены, что Россия при удобном случае может попытаться снова перейти к захвату Киева, поскольку это сразу изменит ход войны.

"Что касается угрозы Киеву. Мы должны осознавать, что угроза Киеву будет всегда, потому что уничтожить Киев и украинскую власть - это самое быстрое время завоевать Украину. Поэтому мы должны осознать, что эта угроза будет всегда", - сказала Маляр.

Напомним, что Россия и Беларусь начали снова перебрасывать к границе с Украиной тяжелую технику.

При этом оккупанты постоянно обстреливают пограничные населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.

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