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Чи може бути повторний наступ Росії з півночі: військові оцінили загрозу

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Україна, Четвер 26 травня 2022 16:35
Чи може бути повторний наступ Росії з півночі: військові оцінили загрозу Фото: в Міноборони та ЗСУ оцінили загрози наступу РФ з півночі (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія поки не має можливості повторити наступ з півночі України. Проте ворог не покидає планів щодо захоплення столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника міністра оборони Ганни Маляр та заступника начальника Головного оперуправління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.

"Стосовно угруповання противника на Чернігівському напрямку. Зараз спостерігаються деякі переміщення підрозділів, але ознак створення ударного угруповання противника не виявлено", - зазначив представник ЗСУ.

Водночас у Міноборони впевнені, що Росія за нагоди може спробувати знову перейти до захоплення Києва, тому що це відразу змінить хід війни.

"Щодо загрози Києву. Ми повинні усвідомлювати, що загроза Києву буде завжди, бо знищити Київ та українську владу - це найшвидший час завоювати Україну. Тому ми повинні усвідомити, що ця загроза буде завжди", - сказала Маляр.

Нагадаємо, що Росія та Білорусь почали знову перекидати до кордону з Україною важку техніку.

При цьому окупанти постійно обстрілюють прикордонні населені пункти у Чернігівській та Сумській областях.

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