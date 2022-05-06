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Повторное наступление России на Киев. Павлюк оценил, насколько это возможно

Фото: глава Киевской ОВА Александр Павлюк (radiosvoboda.org)
Автор: Мария Кучерявец

Вероятность повторного наступления российских войск на Киев всегда остается. Власть не отвергает таких вариантов, а потому готовится к различным действиям врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Александра Павлюка в интервью "Укринформу".

"Вероятность всегда остается, потому что без захвата столицы полной победы над Украиной никогда не будет. Поэтому, если в планах России остается полное уничтожение Украины, как это было всегда, и пока будет существовать Россия, сердце Украины - Киев будет под прицелом. Мы такие варианты не отвергаем, просчитываем и готовимся к различным возможным сценариям действий противника", - рассказал он.

Напомним, по данным Минобороны, сейчас ключевая задача российских оккупационных войск - это попытка закрепиться на границах Луганской и Донецкой областей. Однако существует угроза наступления оккупантов и на другие регионы Украины.

Добавим, как заявляли в США, долгосрочные цели Путина пока непонятны, однако американские и европейские официальные лица считают, что повторное вторжение в Киевскую область все еще возможно.

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