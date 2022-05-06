Повторний наступ Росії на Київ. Павлюк оцінив, наскільки це можливо

"Ймовірність завжди лишається, тому що без захоплення столиці повної перемоги над Україною ніколи не буде. Тому, якщо у планах Росії залишається повне знищення України, а це було завжди, і доки існуватиме Росія, серце України - Київ - буде під прицілом. Ми такі варіанти не відкидаємо, прораховуємо і готуємося до різних можливих сценаріїв дій супротивника", - розповів він.

Нагадаємо, за даними Міноборони, наразі ключове завдання російських окупаційних військ - це спроба закріпитися на кордонах Луганської та Донецької областей. Однак існує загроза наступу окупантів і на інші регіони України.

Додамо, як заявляли в США, довгострокові цілі Путіна наразі є незрозумілими, однак американські й європейські офіційні особи вважають, що повторне вторгнення в Київську область все ще можливе.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.