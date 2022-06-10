Повторное наступление на Киев. В Минобороны поставили окончательную точку в вопросе

Об этом заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Мы выиграли битву за Киев, это что-то значит. По состоянию на сегодняшний день уровень защиты столицы не снижен. Столица и подступы к столице хорошо укрепляются. У нас есть несколько линий обороны. Никто руки не опустил и оборона усиливается", - заявил он.

По словам спикера Минобороны, в ближайшей перспективе не видно возможности наступления российских войск на Киев.

"Но все равно рано или поздно РФ может повторить такие наступательные действия, - добавил он.