Повторний наступ на Київ. У Міноборони поставили остаточну крапку в питанні

Збройні Сили України виграли битву за Київ. Рівень захисту української столиці не знижується.
Про це заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Ми виграли битву за Київ, це щось значить. Станом на сьогодні рівень захисту столиці не знижений. Столиця і підступи до столиці добре зміцнюються. У нас є кілька ліній оборони. Ніхто руки не опустив і оборона посилюється", - заявив він.
За словами речника Міноборони, у найближчій перспективі не видно можливості наступу російських військ на Київ.
"Але все одно рано чи пізно РФ може повторити такі наступальні дії, - додав він.
Раніше повідомлялося, що загрози наступу солдатів РФ на Київ немає.
Нагадаємо, раніше голова Київської ОВВА Олексій Кулеба заявляв, що в Київській області в цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб. У регіоні укріплені оборонні лінії і посилений особовий склад військових.