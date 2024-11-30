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Повторний огляд для людей з інвалідністю: кому та коли треба проходити

Фото: українцям розповіли, яким категоріям інвалідів треба проходити повторний огляд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Деяким категоріям людей з інвалідністю треба проходити повторний огляд. У МОЗ України дали пояснення та назвали строки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.




Ліквідація МСЕК в Україні

22 жовтня Зеленський заявив про ліквідацію МСЕК, підписавши відповідний указ. А генпрокурор Андрій Костін оголосив, що йде у відставку через скандал з "інвалідністю" прокурорів в Україні.

Наразі відомо, що вже з січня МСЕК припинять свою діяльність. Їх функції передадуть кластерним і надкластерним лікарням.

Буквально 20 листопада Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроект про ліквідацію МСЕК. "За" проголосували понад 250 нардепів.

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МСЕК