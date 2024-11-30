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Повторный осмотр для людей с инвалидностью: кому и когда надо проходить

Фото: украинцам рассказали, каким категориям инвалидов надо проходить повторный осмотр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Некоторым категориям людей с инвалидностью надо проходить повторный осмотр. В Минздраве Украины дали объяснение и назвали сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.

Будет ли действующим статус инвалидности до даты следующего оценивания?

Да. Документы, выданные МСЭК, остаются в силе, а вместе с ними - все права, выплаты, льготы, отсрочки и социальные услуги. Если статус пожизненный, оценивание проходить не нужно.

Для кого нужен повторный осмотр?

Если ваш осмотр должен был состояться в первой половине 2025 года - срок автоматически продлен на 6 месяцев с даты введения оценки полного функционирования, то есть до 30.06.2025.

Те, кто пропустил осмотр по уважительным причинам, должны пройти повторный осмотр до:

  • 1 ноября 2025 года - мужчины 25-60 лет со 2 или 3 группой инвалидности;
  • 1 апреля 2026 года - все остальные категории.

Кому или по каким условиям можно не проходить оценивание в рамках повторного осмотра?

  • Людям с уже установленным пожизненным статусом лица с инвалидностью;
  • Людям с тяжелыми нарушениями здоровья (онкология, полная слепота, потеря конечностей и т.д.);
  • Тем, кто находится в зоне боевых действий или на оккупированных территориях;
  • Военным и правоохранителям, которые проходят военную службу - до завершения службы.

Как все будет работать?

Вместо МСЭК ваше дело будет рассматривать экспертная команда в больнице.
Лечащий врач формирует направление и дело в экспертную команду в электронной системе. Оценка будет проходить по новым правилам: электронные дела и документы, удобные места проведения оценки, меньше бюрократии.

Ликвидация МСЭК в Украине

22 октября Зеленский заявил о ликвидации МСЭК, подписав соответствующий указ. А генпрокурор Андрей Костин объявил, что уходит в отставку из-за скандала с "инвалидностью" прокуроров в Украине.

Сейчас известно, что уже с января МСЭК прекратят свою деятельность. Их функции передадут кластерным и сверхкластерным больницам.

Буквально 20 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о ликвидации МСЭК. "За" проголосовали более 250 нардепов.

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МСЭК