Повторный осмотр для людей с инвалидностью: кому и когда надо проходить

Некоторым категориям людей с инвалидностью надо проходить повторный осмотр. В Минздраве Украины дали объяснение и назвали сроки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.
Да. Документы, выданные МСЭК, остаются в силе, а вместе с ними - все права, выплаты, льготы, отсрочки и социальные услуги. Если статус пожизненный, оценивание проходить не нужно.
Если ваш осмотр должен был состояться в первой половине 2025 года - срок автоматически продлен на 6 месяцев с даты введения оценки полного функционирования, то есть до 30.06.2025.
Те, кто пропустил осмотр по уважительным причинам, должны пройти повторный осмотр до:
Кому или по каким условиям можно не проходить оценивание в рамках повторного осмотра?
Вместо МСЭК ваше дело будет рассматривать экспертная команда в больнице.
Лечащий врач формирует направление и дело в экспертную команду в электронной системе. Оценка будет проходить по новым правилам: электронные дела и документы, удобные места проведения оценки, меньше бюрократии.
22 октября Зеленский заявил о ликвидации МСЭК, подписав соответствующий указ. А генпрокурор Андрей Костин объявил, что уходит в отставку из-за скандала с "инвалидностью" прокуроров в Украине.
Сейчас известно, что уже с января МСЭК прекратят свою деятельность. Их функции передадут кластерным и сверхкластерным больницам.
Буквально 20 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о ликвидации МСЭК. "За" проголосовали более 250 нардепов.
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