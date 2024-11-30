Повторный осмотр для людей с инвалидностью: кому и когда надо проходить

Будет ли действующим статус инвалидности до даты следующего оценивания?

Да. Документы, выданные МСЭК, остаются в силе, а вместе с ними - все права, выплаты, льготы, отсрочки и социальные услуги. Если статус пожизненный, оценивание проходить не нужно.

Для кого нужен повторный осмотр?

Если ваш осмотр должен был состояться в первой половине 2025 года - срок автоматически продлен на 6 месяцев с даты введения оценки полного функционирования, то есть до 30.06.2025.

Те, кто пропустил осмотр по уважительным причинам, должны пройти повторный осмотр до:

1 ноября 2025 года - мужчины 25-60 лет со 2 или 3 группой инвалидности;

1 апреля 2026 года - все остальные категории.

Кому или по каким условиям можно не проходить оценивание в рамках повторного осмотра?

Людям с уже установленным пожизненным статусом лица с инвалидностью;

Людям с тяжелыми нарушениями здоровья (онкология, полная слепота, потеря конечностей и т.д.);

Тем, кто находится в зоне боевых действий или на оккупированных территориях;

Военным и правоохранителям, которые проходят военную службу - до завершения службы.

Как все будет работать?

Вместо МСЭК ваше дело будет рассматривать экспертная команда в больнице.

Лечащий врач формирует направление и дело в экспертную команду в электронной системе. Оценка будет проходить по новым правилам: электронные дела и документы, удобные места проведения оценки, меньше бюрократии.