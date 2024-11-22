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Повторний огляд для людей з інвалідністю: як працює та кому потрібен

Фото: людина з інвалідністю (freepik.com)
Автор: Ніна Єланська

Із 2025 року в Україні впроваджуються нові правила проходження повторного огляду для людей з інвалідністю. Процес стане більш прозорим та зручним завдяки цифровізації, скороченню бюрократії та залученню експертних команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

З наступного року, коли МСЕК будуть остаточно ліквідовані, тому потрібно пам'ятати, що усі права, пільги, виплати та соціальні послуги залишаються чинними до дати наступного оцінювання.

Зазначається, що люди з пожиттєвим статусом особи з інвалідністю не повинні проходити повторні оцінювання.

Таким чином, повторний огляд потрібен буде у таких випадках: 

  • якщо особі з інвалідністю призначили повторне оцінювання на першу половину 2025 року. Цей термін було подовжено до 30 червня 2025 року.
  • повторний огляд має бути пройдений до 1 листопада 2025 року у чоловіків із 2 або 3 групою інвалідності віком 25–60 років або до 1 квітня 2026 року для всіх інших категорій військовозобов'язаних.

Звільняються від повторного огляду:

  • особи з важкими порушеннями здоров’я (онкологія, втрата кінцівок, повна сліпота тощо),
  • особи із вже встановленим пожиттєвим статусом особи з інвалідністю,
  • люди, які перебувають у зоні бойових дій чи на окупованих територіях,
  • військовослужбовці до завершення служби.

Як працюватиме нова система:

  • замість МСЕК справу розглядатиме експертна команда у медичних закладах,
  • лікуючий лікар формуватиме електронне направлення, після чого дані передаватимуться до експертної команди,
  • новий формат передбачає електронні документи, доступні місця для проведення оцінювання та менше бюрократії.

Що передувало змінам

У жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким МСЕК мають бути ліквідовані. Уже 1 листопада Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, згідно з яким МСЕК буде повністю ліквідовано з 1 січня 2025 року.

Пізніше Верховна Рада України у першому читанні підтримала цей законопроєкт.

Передумовою такого рішення стала низка нещодавніх корупційних скандалів, які торкнулися керівників МСЕК у різних регіонах.

Про одну із найрезонансніших справ розповідало РБК-Україна. Правоохоронці арештували керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу через її незаконне збагачення. У неї та її сина було вилучено близько 6 мільйонів доларів готівкою.

Після цього перевірки розпочалися в інших регіональних відділеннях МСЕК. Правоохоронці виявили численні корупційні злочини, які вчинили співробітники МСЕК у різних областях України. Саме тому рішення про ліквідацію та реформування системи надання та підтвердження статусу особи з інвалідністю стало необхідним.

У нашому матеріалі ви можете ознайомитися з іншими змінами, які наберуть чинності вже 1 січня 2025 року.

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