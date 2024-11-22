Встановлення інвалідності після ліквідації МСЕК: у МОЗ розкрили деталі

В Україні впроваджують нову систему встановлення інвалідності, яка замінить медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Вона почне діяти із 1 січня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Коли лікуючий лікар розуміє, що пацієнт відповідає критеріям для направлення на оцінювання, він допомагає обрати зручний заклад для оцінювання. Лікар заповнює направлення в електронній системі, прикріплює необхідні документи та підписує їх електронним підписом. При цьому направлення людини на оцінювання відбуватиметься без засідань та рішень лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Адміністратор лікарні перевіряє повноту документації. Система автоматично визначає профіль команди медиків та записує справу в електронну чергу. Дата, час і місце засідання повідомляються лікарю та пацієнту, але склад експертної команди залишається невідомим. Лікуючий лікар отримає відповідне сповіщення в системі, а пацієнт – електронною поштою.

У день розгляду медики отримують доступ до інформації про пацієнта. У разі потреби можуть призначити додаткове обстеження, але тільки один раз із чітким обґрунтуванням.

Уся документація – справа, протоколи, рішення та рекомендації – зберігається в електронному форматі. Рішення ухвалюються колегіально, а позиція кожного лікаря фіксується. Спільний висновок підписується електронними підписами всіх членів команди.

Під час проходження комісії пацієнт зможе вести аудіо- чи відеозапис, а також залучити довірену особу. Але для цього потрібно прикріпити до справи відповідне звернення.

Витяг із рішенням пацієнт отримає електронною поштою або електронним листом. Лікар матиме доступ до документа в електронній системі. Рішення щодо статусу інвалідності автоматично передаватиметься до соціальної сфери.