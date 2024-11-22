Повторный осмотр для людей с инвалидностью: как работает и кому нужен

Со следующего года, когда МСЭК будут окончательно ликвидированы, поэтому следует помнить, что все права, льготы, выплаты и социальные услуги остаются в силе до даты последующей оценки.

Отмечается, что люди с пожизненным статусом лица с инвалидностью не должны проходить повторные оценки.

Таким образом, повторный осмотр потребуется в следующих случаях:

если лицу с инвалидностью назначили повторную оценку на первую половину 2025 года. Этот срок был продлен до 30 июня 2025г.

Этот срок был продлен до 30 июня 2025г. повторное освидетельствование должно быть проведено до 1 ноября 2025 года у мужчин с 2 или 3 группой инвалидности в возрасте 25–60 лет или до 1 апреля 2026 года для всех других категорий военнообязанных.

Освобождаются от повторного осмотра:

лица с тяжелыми нарушениями здоровья (онкология, потеря конечностей, полная слепота и т.п.),

нарушениями здоровья (онкология, потеря конечностей, полная слепота и т.п.), лица с уже установленным пожизненным статусом лица с инвалидностью,

статусом лица с инвалидностью, люди, находящиеся в зоне боевых действий или на оккупированных территориях,

в зоне боевых действий или на оккупированных территориях, военнослужащие до завершения службы.

Как будет работать новая система:

вместо МСЭК дело будет рассматривать экспертная команда в медицинских учреждениях,

в медицинских учреждениях, лечащий врач будет формировать электронное направление , после чего данные будут передаваться в экспертную команду,

, после чего данные будут передаваться в экспертную команду, новый формат предусматривает электронные документы, доступные места для проведения оценки и меньшее бюрократии.

Что предшествовало изменениям

В октябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому МСЭК должны быть ликвидированы. Уже 1 ноября Кабинет Министров одобрил законопроект, согласно которому МСЭК будут полностью ликвидированы с 1 января 2025 года.

Позже Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала этот законопроект.

Предпосылкой такого решения стал ряд недавних коррупционных скандалов, затронутых руководителями МСЭК в разных регионах.

Об одном из самых резонансных дел рассказывало РБК-Украина. Правоохранители арестовали руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу из-за ее незаконного обогащения. У нее и ее сына было изъято около 6 миллионов долларов наличными.

После этого проверки начались в других региональных отделениях МСЭК. Правоохранители выявили многочисленные коррупционные преступления, совершенные сотрудниками МСЭК в разных областях Украины. Именно поэтому решение о ликвидации и реформировании системы предоставления и подтверждения статуса личности с инвалидностью стало необходимым.