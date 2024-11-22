Повторный осмотр для людей с инвалидностью: как работает и кому нужен

С 2025 года в Украине внедряются новые правила прохождения повторного осмотра для людей с инвалидностью. Процесс станет прозрачнее и удобнее благодаря цифровизации, сокращению бюрократии и привлечению экспертных команд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.
Со следующего года, когда МСЭК будут окончательно ликвидированы, поэтому следует помнить, что все права, льготы, выплаты и социальные услуги остаются в силе до даты последующей оценки.
Отмечается, что люди с пожизненным статусом лица с инвалидностью не должны проходить повторные оценки.
Таким образом, повторный осмотр потребуется в следующих случаях:
Освобождаются от повторного осмотра:
В октябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому МСЭК должны быть ликвидированы. Уже 1 ноября Кабинет Министров одобрил законопроект, согласно которому МСЭК будут полностью ликвидированы с 1 января 2025 года.
Позже Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала этот законопроект.
Предпосылкой такого решения стал ряд недавних коррупционных скандалов, затронутых руководителями МСЭК в разных регионах.
Об одном из самых резонансных дел рассказывало РБК-Украина. Правоохранители арестовали руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу из-за ее незаконного обогащения. У нее и ее сына было изъято около 6 миллионов долларов наличными.
После этого проверки начались в других региональных отделениях МСЭК. Правоохранители выявили многочисленные коррупционные преступления, совершенные сотрудниками МСЭК в разных областях Украины. Именно поэтому решение о ликвидации и реформировании системы предоставления и подтверждения статуса личности с инвалидностью стало необходимым.
В нашем материале вы можете ознакомиться с другими изменениями, которые вступят в силу 1 января 2025 года.
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