UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Повторний обстріл Харкова: у місті на тлі таки дронів знову пролунали вибухи

Фото: загроза обстрілу продовжується (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 6 липня у Харкові знову було чути вибухи. Ворог повторно атакував місто ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог завдає повторних ударів по Шевченківському району Харкова. Загроза небезпеки зберігається. Жителі міста та області: перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні о 01:57.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:04 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні