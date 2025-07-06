Повторный обстрел Харькова: в городе на фоне таки дронов снова прогремели взрывы

Обстрел Харькова

Напомним, что первый звук взрыва было слышно примерно в 01:07. После этого прогремели еще минимум два взрыва. Известно, что под атакой были Шевченковский и Киевский районы города.

Подробнее о первых взрывах - читайте в материале РБК-Украина.

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