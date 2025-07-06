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Повторный обстрел Харькова: в городе на фоне таки дронов снова прогремели взрывы

Фото: угроза обстрелов продолжается (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 6 июля в Харькове снова были слышны взрывы. Враг повторно атаковал город ударными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг наносит повторные удары по Шевченковскому району Харькова. Угроза опасности сохраняется. Жители города и области: находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении в 01:57.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:04 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Обстрел Харькова

Напомним, что первый звук взрыва было слышно примерно в 01:07. После этого прогремели еще минимум два взрыва. Известно, что под атакой были Шевченковский и Киевский районы города.

Подробнее о первых взрывах - читайте в материале РБК-Украина.

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