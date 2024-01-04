Повторні вибухи у Кропивницькому: в районі працювала ППО

"Під час останніх повітряних тривог в Кропивницькому районі відпрацювала ППО", - зазначив він.

За словами голови ОВА, інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.

"Друзі, сьогоднішній день вкотре довів - не слід ігнорувати тривогу", - констатував Райкович.

Вибухи та обстріл Кропивницького

За 4 січня на Кіровоградщині кілька разів уже оголошували повітряні тривоги. При цьому у Кропивницькому двічі під час тривог лунали вибухи.

Зокрема, під час перших вибухів, російські війська ракетою Х-59 атакували два енергооб'єкти в Кропивницькому - "Кіровоградобленерго" та "Укренерго". Зокрема, було пошкоджено один із ремонтно-виробничих об'єктів Укренерго, спалахнув автомобіль. Через обстріл Кропивницького один працівник загинув, ще 8 отримали поранення.

Згодом місцеві ЗМІ знову повідомили про вибухи.