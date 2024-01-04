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Повторные взрывы в Кропивницком: в районе работала ПВО

Фото: стали известны последствия повторных взрывов в Кропивницком 4 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Причиной повторных взрывов в Кропивницком, прогремевших 4 января, стала работа сил противовоздушной обороны в районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Во время последних воздушных тревог в Кропивницком районе отработало ПВО", - отметил он.

По словам главы ОВА, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"Друзья, сегодняшний день еще раз доказал - не следует игнорировать тревогу", - констатировал Райкович.

Взрывы и обстрел Кропивницкого

За 4 января в Кировоградской области несколько раз уже объявляли воздушные тревоги. При этом в Кропивницком дважды во время тревог раздавались взрывы.

В частности, во время первых взрывов, российские войска ракетой Х-59 атаковали два энергообъекта в Кропивницком - "Кировоградоблэнерго" и "Укрэнерго". В частности, был поврежден один из ремонтно-производственных объектов Укрэнерго, загорелся автомобиль. Из-за обстрела Кропивницкого один работник погиб, еще 8 получили ранения.

Позже местные СМИ снова сообщили о взрывах.

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